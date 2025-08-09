◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）阪神・前川右京外野手が１軍に合流した。７月２１日に出場選手登録抹消。今季２軍では２５試合に出場して打率３割７分６厘、２本塁打、１４打点と存在感を示している。