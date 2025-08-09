◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)卓球のWTTチャンピオンズ横浜2025は9日、午前の試合で男女ともに中国のトップシード選手が敗れました。男子では、世界ランク1位の林詩棟選手が世界ランク13位ドイツのチウ・ダン選手に2-3で敗戦。林詩棟選手はこの大会の第1シードで、ベスト8に勝ち上がった張本智和選手も準決勝で対戦の可能性がありました。女子シングルスでは、世界ランク2位の王曼碰選手が世界ラ