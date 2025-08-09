「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルス２回戦が行われ、昨夏のパリ五輪代表で世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）が、同１５位のアントン・シェルベリ（スウェーデン）に３−０でストレート勝ちし、８強入りを決めた。開始から主導権を握り、第１ゲーム、第２ゲームともに１１−５で圧倒。続く第３ゲームは上体を寝かしながら放つ強力なフォアハンドも飛び出し、得点するたびにほえ