授乳中でもおしゃれに過ごしたい、でも快適さも妥協できない──。そんなママたちの“リアルな声”から誕生したのが、ENEU（エニュー）の「NEW 授乳ブラトップ（PLUS+）」。SNSで共感の声が続出し、クラウドファンディングでは達成率1135％を記録した注目アイテムです。一般販売と新色の先行予約がスタートした今、見逃せないその魅力をたっぷりご紹介します。 授乳しやすさと美胸キープを両立 ENEUの授乳ブ