身長181センチ…スタイルの良さは隠せない!?人気映画「キングダム」(2019年)の王騎など記憶に残る役を演じ続ける俳優のプライベート写真が公開され、その姿がSNSを騒然とさせている。電車の絵文字を添えて、インスタグラムに交通機関を利用する姿をアップしたのは大沢たかお(57)。Tシャツでリュックを背負い、眼鏡をかけたラフなスタイルで駅構内から乗車するまでの数々の写真を動画にして紹介した。電車移動する大沢たかお(イ