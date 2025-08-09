ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 元モー娘。飯田圭織 44歳誕生日を報告「娘がゾロ目とゾロ目でめでた… スポニチアネックス 元モー娘。飯田圭織 44歳誕生日を報告「娘がゾロ目とゾロ目でめでたいねと言ってくれました」 2025年8月9日 14時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 元モーニング娘 の飯田圭織が9日、44歳の誕生日をInstagramで報告した 「娘がゾロ目とゾロ目でめでたいねと言ってくれました」と明かした 記事を読む おすすめ記事 激変話題の池脇千鶴 ４３歳の最新姿に「びっくり」「衝撃を受けてます」「落差がとんでもない」朝ドラで母親役 2025年8月5日 15時30分 冨永愛、43歳のバースデーに圧巻プロポーションの水着姿公開「ホンモノのマーメイド」 2025年8月3日 11時0分 『彼女、お借りします』第42話先行カット 一触即発のハワイアンズ旅行が始まる 2025年8月5日 18時0分 中村あゆみ、デビュー４０周年記念ツアーファイナル 代表曲「翼の折れたエンジェル」など全１７曲熱唱 2025年8月8日 22時26分 夏の全国高校野球開幕 初の夕方開会式 群馬代表・健大ナインも力強く行進 2025年8月5日 19時6分