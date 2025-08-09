TikTokやグラビアなどで活躍中の博多出身のタレント・新谷あやかが9日、ソフトバンク―日本ハム戦のセレモニアルピッチに登板した。豪快な投球フォームから91キロを投げ込んだ。最速102キロを誇り、目標100キロを掲げていただけに「悔しいです。くそーっ！」と声を上げた。それでも始球式の舞台に立つという夢がかなった。精神的な重圧もあって直近の1カ月は失敗する悪夢ばかり見ていたという。言葉を詰まらせながら「めち