女優の伊東美咲(48)が9日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開し、ファンを喜ばせた。伊東は「皆さま暑い日々が続いておりますね。いかがお過ごしでしょうか」と書き出し、撮影時のオフショットを投稿。「先日の撮影時、メイクルームでは待ち時間に夏らしいヘアバンドリレーを楽しんでみました」とし、ヘアバンドを使ったアップスタイルの髪型などを披露した。この投稿には「綺麗だなあ可愛さもあって大好き