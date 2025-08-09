【ボルティモア（米メリーランド州）＝平沢祐】米大リーグは８日、各地で行われ、オリオールズの菅野はアスレチックス戦に先発し、７回５安打１失点と好投して９勝目（５敗）を挙げた。スコアは３―２だった。◇落ち着いて要所を締めた。オリオールズの菅野が、これぞベテランという投球を披露した。三回。連打で無死一、二塁とされたが、１番打者を緩いカーブで二ゴロ併殺に仕留めた。その後、死球で一、三塁となった場面で