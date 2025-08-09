8月30日21時すぎから放送される24時間テレビ48ドラマスペシャル『トットの欠落青春記』（日本テレビ系）で、小澤征悦が主人公・黒柳徹子（芦田愛菜）の父・守綱（もりつな）役を演じることが、本日『サタデーLIVEニュースジグザグ』の生放送中に発表された。【写真】小澤征悦の“娘と妻”、芦田愛菜＆尾野真千子の親子ショット本作は、黒柳徹子さんがNHK専属女優となるまでの青春時代を描く。黒柳徹子役を芦田愛菜が演じる。