◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第３日（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子シングルス２回戦で、世界ランク８位の伊藤美誠（スターツ）が同１５位の石洵瑶（中国）に２―３で敗れた。過去の対戦で２戦２勝の相手に対し、伊藤は第１ゲーム（Ｇ）を１１―６で先取したが、その後２Ｇを連取された。苦しい展開から１―２の第４Ｇでは、コースをついた両ハンドの強打で先手を取ったが、追いつかれ、７―７から相手の強いフォアハ