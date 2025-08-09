◆イースタン・リーグ日本ハム―巨人（９日・鎌ケ谷）巨人の長野久義外野手が今季公式戦１号を放った。「６番・右翼」で先発出場。２回１死の第１打席でカウント１―０から浅利の変化球を捉えると、打球は左翼席へ一直線。打った瞬間に分かる本塁打にベンチは大盛り上がりだった。長野は７月２９日に出場選手登録を抹消され、同３０日に２軍野手の残留練習に合流していた。