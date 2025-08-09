８月９日の札幌８Ｒ・で武豊騎手＝栗東・フリー＝が騎乗した単勝１番人気のナリタヒカリ（牝３歳、栗東・荒川義之厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が勝利。武豊騎手は８７年３月のデビューから３９年目で、史上初となるＪＲＡ通算４６００勝を達成した。（２位は横山典弘騎手の２９８２勝）。１９８７年３月１日のデビューから２万５２１６走目での達成。初勝利は８７年３月７日の阪神３Ｒ（ダイナビショップ）。これまでにＧ１・