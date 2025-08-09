メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の東山動植物園で巨大な「ハス」の葉の上に乗るイベントが開かれました。 池に浮かんでいるのは世界最大級の水草「パラグアイオニバス」です。 南米のパラグアイなどに生育していて、直径はおよそ1.5メートル、お盆のような大きな葉が特徴です。 イベントでは体重30キロ以下の子どもたち、30人ほどが葉の上に乗りました。 子どもたちは写真撮影をするなどして楽しんでいまし