メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で、20万本のヒマワリが見ごろを迎えています。 高山市久々野町の「アルコピアひまわり園」では「ハイブリッドサンフラワー」という品種のヒマワリ、およそ20万本を植えています。 一面にヒマワリが咲き揃い黄色い絨毯で埋めつくしたような美しい風景です。 アルコピアひまわり園は17日まで開園していて、最終日の午後には切り花がプレゼントされます。