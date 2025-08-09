お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（44）が9日放送のフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）に出演。過去のアルバイトについて語った。この日は、お笑い芸人の有吉弘行らとロケで上野へ。有吉から「ここら辺はあんまり来ないか」と聞かれると、「昔、バイトしてたんで」と答えた。アルバイトの内容について質問されると「キャバクラのボーイです。湯島とか御徒町の方で。買い物とかも（上野に）来た