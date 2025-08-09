◇第66回JABA北海道大会三菱重工East6―5信越硬式野球クラブ（2025年8月9日モエレ沼公園野球場）三菱重工Eastが矢野幸耶主将（31）の決勝打で競り勝った。「1番・遊撃」でフル出場し、4―4の7回に中堅へ勝ち越しの適時三塁打。チームは2勝1敗でJABA北海道大会を終えた。「来た球に対して自分のスイングすることを心かげていました。低いライナーで打つことが自分にとってのベストスイング。いい結果になって良かったです