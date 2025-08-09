【MLB】ドジャース 5ー1 ブルージェイズ（8月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）【映像】塁上で「イチャイチャ」笑顔で“再会”（実際の様子）ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でブルージェイズ戦に先発出場。良きライバルと一塁ベース上で笑顔の再会を果たし、大きな反響を呼んだ。「1番・DH」でスタメン出場した大谷は、第1打席でサイ・ヤング賞を3度受賞しているシャーザーのカーブを鮮やかに弾き返す。打球速度はMLB