Photo: SUMA-KIYO 皆さん、旅行や出張先で持参した衣類は、どう整理していますか？ぼくはきちんと整理したい派なのですが、宿泊先によっては収納スペースが限られており、衣類をスーツケースに入れっぱなしにしてしまうことも少なくありません。そうなると、「出し入れしづらい」「どこに何を入れたか分からない」「シャツがぐちゃぐちゃになる」といった状況になってしまうこともしばしば…