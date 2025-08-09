アメリカのロサンゼルス近郊で山火事が発生し、数千人が避難しています。【映像】現地の様子（消火活動の様子も）カリフォルニア州南部のロサンゼルス郡とベンチュラ郡の境界近くで7日に発生した山火事は、2日目も拡大を続けています。山火事はこれまでに22平方キロメートル＝東京ドーム470個分に広がり、数千人が避難し、少なくとも建物2棟が焼けました。現場では400人以上の消防士が消火活動にあたっています。（ANNニュー