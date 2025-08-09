2024年2月、黒潮町で軽自動車を運転中に男性をはねて死亡させたとして、過失運転致死の罪に問われている元警察官の男の裁判が8月8日行われ、検察側は禁固2年6か月を求刑しました。過失運転致死の罪に問われているのは、当時、宿毛警察署の警察官だった藤堂克典被告（47歳）です。起訴内容によりますと、藤堂被告は宿毛署に勤務していた2024年2月、黒潮町入野の国道で軽自動車を運転中、ダッシュボードに固定したスマー