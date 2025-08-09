大いに失望させられる内容でした。夏のボーナス月にも関わらず、6月の実質賃金が前年比で1.3％減少し、プラス圏に浮上できなかったのです。ボーナスが期待ほど伸びなかったためで、今後の賃金上昇には不透明感が高まっています。【写真で見る】ボーナス月でも実質賃金マイナスの衝撃、トランプ関税で賃上げ失速リスクも6月の実質賃金1.3％減6日発表された毎月勤労統計によりますと、6月の現金給与総額（名目賃金）は、前年同月比で