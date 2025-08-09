阪神の秋山拓巳ＢＡ（ベースボールアンバサダー）（３４）、タイガースアカデミーのコーチを務める陽川尚将氏（３４）、江越大賀氏（３２）の３人が９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎で、昨年の第１回アジア甲子園に出場したインドネシアの学生１３人に野球指導を行った。ピッチング、バッティング、シートノックなど、約２時間半、和気あいあいと熱血指導を行った。参加したゲルハルド・ナザニエル・ウン（１８）くんは「自