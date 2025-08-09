ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。初回に中前打、5回裏に右中間への二塁打、7回裏には一塁手強襲の安打を放った。大谷の猛打賞は6月15日（同16日）以来、久々の固め打ちを記録した。試合は、ドジャース先発のクレイトン・カーショー投手が6回7安打1失点の好投。相手先発マックス・シャーザー