一般社団法人愛知県バレーボール協会は8日（金）、9月27日（土）にAichi Volleyball Fes（愛知バレーフェス）2025を開催することを発表した。 この大会に参加するのはSV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）に所属するクインシーズ刈谷、デンソーエアリービーズ、SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）に所属するジェイテクトSTINGS愛知、ウルフドッグス名古屋の計4チームで