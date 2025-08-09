トンネル内で追い越し走行静岡・伊東市で7月30日午前7時半頃に撮影されたのは、トンネル内での危険運転。突然、軽自動車が追い越しを行ってきたのだ。しかし、片側1車線のトンネルは原則として追い越し禁止。しかも軽自動車は後ろから猛スピードで接近してきたが、ライトをつけず、ウインカーも出していない。目撃者：急に現れた感じですよね。まさかトンネル内で追い越しされると思ってないので。トンネル抜けた下り坂でも危険な