◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025 2回戦(9日、横浜BUNTAI)卓球の伊藤美誠選手が中国選手相手にフルゲームの大熱戦の末2-3（11-6、3-11、7-11、11-8、10-12）で惜敗しました。初戦をストレートで勝利した世界ランク8位の伊藤選手は、2回戦で世界ランク15位中国の石洵瑶選手と対戦。第1ゲーム、立ち上がりから伊藤選手が4連続ポイントで勢いをつけると、11-6で先制。第2ゲームは石選手のバックハンドにおされミスが生まれ3-11で落と