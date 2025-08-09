◇第107回全国高校野球選手権第5日1回戦聖隷クリストファー 5―1 明秀日立（2025年8月9日甲子園）春夏通じて初出場の聖隷クリストファー（静岡）が明秀日立（茨城）を5―1で破り、甲子園初勝利をマークした。最速147キロの来秋ドラフト候補左腕・高部陸（2年）が4安打1失点で完投勝利。打線は初回に先制し、6回に勝ち越し点を挙げると、8回に決定的な3点を奪って高部を援護した。68歳の上村敏正監督は浜松商で春夏合わ