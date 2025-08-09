いつも同じコーデになりがちという人におすすめなのが、重ねるだけで印象チェンジできる「レイヤードアイテム」。手持ちの服にプラスするだけで、こなれた雰囲気に仕上がります。【ハニーズ】には、挑戦しやすいおしゃれなレイヤードアイテムが豊富にラインナップ。今回は、そのなかから今っぽく着こなせそうな注目の商品をピックアップしてご紹介します。 シャーリング素材で立体感アップ