知らないうちに木を内側から食い荒らし枯らしてしまう、クビアカツヤカミキリの被害が広がっています。艶のある体に赤い首。不気味な害虫の実態に迫ります。 【写真を見る】不気味な“赤い首” 艶のある体 ｢クビアカツヤカミキリ｣ 樹木の内部を食い荒らす 名古屋では過去最悪ペースで被害拡大 黒く艶のある細長い体に不気味な赤い首。樹木の内部を食い荒らすやっかいな害虫。それは…「クビアカツヤカミキリ」。 桜や桃、