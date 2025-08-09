俳優の速水もこみち（40）と、妻で俳優の平山あや（41）が8日、それぞれのインスタグラムを更新。結婚記念日をお祝いし、夫婦ショットを公開した。【写真】「ステキすぎる」結婚6周年で2ショットを公開した速水もこみち＆平山あや夫妻2人は2019年8月8日に結婚。結婚6周年を迎えたこの日、2人は同じ写真をアップ。顔を寄せ合う、仲むつまじい様子が収められている。速水は「8／8いつもありがとう」、平山は「今年もやってきた