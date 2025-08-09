「ドジャース５−１ブルージェイズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャースの先発・カーショーが６回７安打１失点で、今季６勝目（２敗）を挙げた。この日先発で投げ合った２００６年ドラフト組でメジャー１８年目、サイ・ヤング賞３回同士の右腕、ブルージェイズのシャーザーに通算２１８勝で並んだ。カーショーは初回こそ三者凡退に抑えたが、二回に４長短打を集中されて１点を先制された。その後も毎回走者を出したが後続を粘