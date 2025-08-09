キャセイパシフィック航空は、北米行きを対象としたセールを8月31日まで開催する。日本各地発着ロサンゼルス、サンフランシスコ、ダラス、バンクーバー、トロント行きのエコノミークラスの往復・片道航空券が対象。往復運賃はロサンゼルス行きが124,150円、バンクーバー行きが124,640円など。燃油サーチャージや諸税は含まれている。旅行期間は7月31日から12月25日まで。