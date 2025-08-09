ソラシドエアは、長崎〜東京/羽田線の就航20周年を記念し、搭乗者限定の特典を8月1日から9月30日まで提供している。長崎県内を中心とする10施設・団体で、搭乗券の提示で飲食代20％割引やオリジナルグッズ進呈、体験料金割引などの特典を用意している。対象施設は、日本橋 長崎館、長崎スタジアムシティ「美々すし」、長崎県美術館、フォレストアドベンチャー・おおむら長崎、原城温泉 真砂、道の駅 ひまわり、南島原市、雲仙みか