新日本海フェリーは、舞鶴〜小樽航路に投入する新造船「けやき」を11月14日の小樽発舞鶴行きで初就航することを決定した。三菱重工業下関造船所で建造しており、全長199メートルで、総トン数は約14,300トン。トラック約150台と乗用車約30台を積載できる。旅客定員は286名。船内は京都・歴史をコンセプトに、上品で優雅、温かみのある船内デザインを追求し、3層吹き抜けのエントランスとシースルーエレベーター、初導入のプロジェク