今月中の1軍復帰を目指し、実戦を重ねている巨人・岡本和真内野手（29）が9日、イースタン・リーグ日本ハム戦（鎌ケ谷）に出場も1打席で交代した。「4番・DH」で出場し、初回2死一塁で迎えた第1打席で空振り三振。最後は左手一本で振るようなスイングとなっていた。3回の第2打席には立たず、代打・萩尾が送られた。岡本は5月6日の阪神戦（東京ドーム）の一塁守備で負傷し「左肘じん帯損傷」と診断。約3カ月のリハビリを経て