インフレの影響で家賃の高騰が深刻なイギリスで、ホームレス問題を担当していた政権の幹部が、自身が所有する物件の家賃を大幅に値上げしたことなどを理由に辞任に追い込まれました。【映像】辞任に追い込まれたルシャナラ・アリ下院議員7日付で政務次官を辞任したのは、イギリスの労働党政権でホームレス問題を担当していたルシャナラ・アリ下院議員です。イギリス紙「アイ」によりますとアリ氏は去年11月、自らが所有する