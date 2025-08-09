アメリカのトランプ大統領は、ロシアのプーチン大統領との首脳会談を15日にアラスカ州で行うと明らかにしました。【映像】爆撃を受けるウクライナの様子「一部は取り戻し、一部は交換する。ロシアとウクライナにとって、より良い形で領土の交換が行われるだろう」（トランプ大統領）トランプ大統領は8日、SNSに「プーチン大統領との待望の会談が8月15日にアラスカ州で開催される」と投稿しました。ブルームバーグ通信は、ウ