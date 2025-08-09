バーンリーは8日、チェルシーからアルバニア代表FWアルマンド・ブロヤを完全移籍で獲得したことを発表した。発表によると、バーンリーはブロヤと2030年6月30日までとなる5年契約を締結。移籍金は明らかになっていないが、イギリスメディア『BBC』などでは最大2000万ポンド（約40億円）になる契約と伝えられている。現在23歳のブロヤは2009年にチェルシーの下部組織に加入し、2020年3月のプレミアリーグでトップチームデビュ