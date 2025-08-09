メ～テレ（名古屋テレビ） お盆休みを帰省先や海外で過ごす人で駅や空港は混雑しています。 東海道新幹線は9日が下りのピークです。 ＪＲ名古屋駅のホームには帰省する人などの姿が多くみられました。 ＪＲ東海によりますと、午前の下りの列車がほぼ満席になっているということです。 一方、中部空港は9日が出国のピークで、およそ9400人が海外に出発します。 中部空港によりますと、お盆期間