【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は８日（日本時間９日）、本拠地でのブルージェイズ戦に１番指名打者で出場し、一回に中堅右への安打、五回に右中間へのエンタイトル二塁打、七回に右前打を放って５打数３安打だった。３安打は６月１５日以来、４４試合ぶり。ドジャースは５―１で快勝した。