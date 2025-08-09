原爆投下から80年の広島市では、広島電鉄が保有する最も古い被爆電車156号が運行されました。9日、広島市の原爆ドーム前にある相生橋では、多くの鉄道ファンがカメラを構えていました。姿を現したのは被爆電車の156号です。原爆投下から復興80年を記念し、運行されました。広島電鉄は原爆投下から3日後、最初に復旧した現在の広電西広島から観音町で運行を再開しました。広島電鉄・小椋伸哉さん「平和について考える機会になればと