◇MLBドジャース5−1ブルージェイズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が「1番指名打者」でブルージェイズ戦に先発出場。3安打で今季9度目の猛打賞を記録しました。初回、通算218勝のマックス・シャーザー投手に対して、3球目のカーブをとらえ、センター前への安打を記録。これで8月は全7試合で安打となりました。1点を追う5回は、2アウトから右中間を破る二塁打で出塁。続くムーキー・ベッツ選手が12