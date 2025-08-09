◆ソフトバンク―日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（29）が10日の日本ハム戦に先発する。カード2戦目を任された左腕は警戒するべき相手に「シンジョー」を上げた。日本ハム戦では今季5試合に登板し、3勝0敗、防御率1・29と好相性を誇り、前回登板だった7月29日の同戦（エスコンフィールド北海道）でも6回1失点の好投を見せた。9日の試合前練習後、取材に対応したモイネロは報道陣