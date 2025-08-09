◆ソフトバンク―日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは本拠地で日本ハムと首位攻防戦。左のかかとを痛めていた近藤健介が6月17日の広島戦（マツダスタジアム）以来、約2カ月ぶりに右翼につく。山川穂高が指名打者に入り、一塁は中村晃が守る。先発は有原航平。【ソフトバンクの日本ハム戦スタメン】1中周東佑京2左柳町達3右近藤健介4指山川穂高5一中村晃6三ダウンズ7