ソフトバンク2軍は、12〜14日のウエスタン・くふうハヤテ3連戦（タマスタ筑後）で「若鷹夏祭り」を開催する。「若鷹夏祭り」では、球場前広場で縁日ブースが登場し、お祭り気分を満喫。ファンサービスの写真撮影会に参加する選手は浴衣姿の予定。12、13日の試合後には花火も打ち上げられる。入場者には「若鷹夏祭り」の特製グッズを配布。12日はトートバッグ、13日はシートクッション、14日はフード付きクールタオル。チケッ