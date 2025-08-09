◆第107回全国高校野球選手権大会・1回戦西日本短大付4―3弘前学院聖愛（9日、甲子園）西日本短大付リードオフマン奥が、10回の勝ち越しを演出した。無死一、二塁で三塁方向へセーフティーバントを転がし、一塁へヘッドスライディング。自慢の足を生かして捕手の悪送球を誘い満塁とすると、その後の斉藤の押し出し死球を呼び込んだ。「まだユニホームが汚れていなかったので最後は飛び込みました」と土で真っ黒になった胸を