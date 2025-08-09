缶詰やジャムを使って手軽に！フルーティーなフローズンドリンク2選【バリエ8品】家で作ればコスパ最高！意外に簡単「カフェ風ドリンク」外に出る気力も失せる猛暑日には、家で気分が上がるおしゃれなドリンクを作りませんか？今回は、カフェ風フローズンドリンクの作り方をご紹介します。ミキサーも使わず缶詰やジャムを使うので、びっくりするほど簡単にテンションが上がるフルーティーなドリンクが完成しますよ！■ミキサーな