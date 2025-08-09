ＪＶＡ（日本バレーボール協会）は、８月１２日から韓国・晋州（チンジュ）で開催される、韓国招待試合に参加する女子日本代表チームの出場選手１４人を発表しました。６月から７月にかけて行われたＶＮＬ（バレーボールネーションズリーグ）では、抜群のチーム力を発揮してベスト４に進出した女子日本代表。今シーズンの最大の目標である世界選手権が直後（８月２２日〜）に控えていて、今回の遠征には今年度初めて日本代表に