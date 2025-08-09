◆米大リーグドジャース５―１ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数３安打２得点。チームは快勝し、カーショーは６回７安打１失点４奪三振で通算２１８勝目を手にした。相手先発は通算２１８勝右腕のＭ・シャーザー投手。試合前時点で通算３打数無安打２三振